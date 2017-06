Vinculen la gestió de l'aigua a l'àrea de Girona amb el cas del 3%

Un informe de l'Agència Tributària vincula Agissa (la societat mixta que gestiona les aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter) amb empreses investigades pel cas 3%. El document, que la CUP va fer públic ahir, treu a la llum factures entre Agissa i les empreses AMR Publicitat i Concerts Studio, investigades dins la causa que tutela un jutjat del Vendrell.

Però no només això. La CUP subratlla que l'informe avala la tesi que Girona SA –la part privada de la companyia– duia a terme «una veritable enginyeria comptable» per «enriquir-se» a costa de la part pública. Entre d'altres, carregava a l'empresa «despeses personals» com pernils, lots de Nadal o estades en hotels de quatre estrelles. La CUP ja ha demanat formalment a l'alcaldessa de Girona que, davant de l'informe, aparti l'actual conseller delegat d'Agissa de les seves funcions i acceleri els tràmits per veure si es pot municipalitzar la gestió de l'aigua a la ciutat.

L'informe analitza la gestió d'Agissa del 2008 al 2015, però sobretot posa el focus en l'any 2012. Precisament, perquè deriva d'una de les potes del cas 3%, la que investiga la consultoria Efial. Qui va encarregar l'informe és el Jutjat d'Instrucció 1 del Vendrell, que porta el cas del suposat finançament irregular a l'antiga Convergència. El document d'Hisenda treu a la llum factures entre Agissa i les empreses AMR Publicitat i Concerts Studio, que apareixen al sumari del 3%. «Es fa una relació de proveïdors d'Agissa i hi apareixen pagaments fets a les dues», va detallar l'advocada.