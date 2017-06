Foment diu ara que el Quart Cinturó d'Abrera a Terrassa s'acabarà el 2019

La perforació d'un dels dos túnels túnel d'Olesa de la B-40, el Quart Cinturó, va finalitzar ahir. Aquesta actuació és una de les parts més complexes dels treballs que el ministeri de Foment està duent a terme per executar el tram del Quart Cinturó entre Abrera i Terrassa. Té un pressupost de 212 milions d'euros i 6,2 quilòmetres de recorregut. Així ho va explicar el ministre Íñigo de la Serna en una visita a la zona on va assegurar que aquest eix entrarà en funcionament l'octubre del 2019 per donar servei a 60.000 vehicles. El titular de Foment va aprofitar l'ocasió per expressar el compromís del govern de l'Estat «d'escoltar» els agents del territori abans de tirar endavant el tram pendent que ha d'enllaçar Terrassa amb Granollers. Tot plegat després que fa un parell de setmanes es tornés a anunciar la licitació de l'estudi informatiu d'aquesta secció del Quart Cinturó. De la Serna es va mostrar molt satisfet amb els treballs que s'han pogut acabar.