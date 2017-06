El gran incendi de Portugal avança cap al nord sense cap control

Portugal continua sense aconseguir controlar el gran incendi que afecta el centre del país des de dissabte passat i que, no només no ha remès com s'esperava, sinó que s'ha estès cap al nord. Més de tres mil efectius, entre bombers, membres de Creu Roja i de l'exèrcit, treballen a la zona més afectada per sufocar les flames i oferir ajuda a les persones de les nombroses aldees evacuades.

Els incidents més grans es van registrar a les comarques de Góis i Pampilhosa da Serra, on van haver de ser desallotjats una trentena de pobles davant l'amenaça del voraç incendi. A més, una de les principals vies de comunicació entre les poblacions de la Sier-ra de Lousã, la carretera nacional 112, va ser tallada als vehicles que no fossin oficials per evitar que poguessin quedar atrapats per les flames, com va passar en les primeres hores de la tragèdia.

La llengua més al nord de l'incendi, cap on bufava un fort vent, se situa a la població de Soerinho (comarca de Pampilhosa da Ser-ra), el que revela el considerable avanç del foc, iniciat a la tarda de dissabte a la comarca de Pedrógão Grande, a uns 40 quilòmetres de distància. A totes les comarques per les quals va passar l'incendi des de llavors hi ha encara focus actius, alguns amb molta virulència, de manera que des del centre d'operacions on es controlen tots els treballs d'extinció estan reforçant la presència de mitjans terrestres i aeris.

Costa demana respostes

El primer ministre de Portugal, el socialista António Costa, va demanar ahir respostes «urgents» als principals organismes d'alerta i socors per aclarir el que va passar en les primeres hores del devastador incendi que arrasa des de dissabte passat el centre del país.

Costa va enviar un despatx als responsables de Protecció Civil, la Guàrdia Nacional Republicana (GNR) i també l'Institut Portuguès de Mar i Atmosfera (IPMA) en el qual planteja tres preguntes amb les quals espera aclarir com les flames van poder aconseguir tal magnitud i posar fi a la vida d'almenys 64 persones.

El text intern, que el setmanari Expresso reprodueix en la seva versió digital, assegura que, «sense prejudici d'una avaluació global que tindrà lloc al final de les operacions en curs, hi ha tres qüestions relatives a la tragèdia» que, segons el parer del primer ministre, «cal aclarir des d'ara mateix».

La primera es dirigeix a l'IPMA, al qual pregunta si hi va haver circumstàncies meteorològiques «infreqüents» que «puguin explicar la dimensió i intensitat de la tragèdia, especialment el nombre de víctimes humanes, sense comparació en altres incendis forestals» registrats al país.

La segona de les preguntes per a les quals exigeix una resposta és per a Protecció Civil. Hi demana si poden confirmar que la seva xarxa de comunicació interna va fallar, el que, segons algunes hipòtesis, podria haver provocat una descoordinació en el combat al foc que va permetre el seu ràpid avanç.

Finalment, Costa pregunta a la GNR per què no es va tallar al trànsit la carretera nacional 236, on van morir atrapades per les flames un total de 47 persones que intentaven escapar del foc que envoltava els pobles del voltant.

En aquest sentit, el primer ministre portuguès demana saber, a més, si aquesta via va ser indicada per les autoritats com a «alternativa» a una altra carretera a la qual el trànsit havia estat tallat prèviament pel foc, segons van assegurar diversos supervivents a mitjans locals.