L'atemptat a París genera crítiques contra l'executiu pel control de l'agressor

Menys de 24 hores després de l'atemptat frustrat als Camps Elisis de París contra un furgó de la Gendarmeria, la investigació judicial va portar a la detenció de quatre familiars de l'agressor, que, encara que estava fitxat per radicalisme islamista des del 2015, posseïa un permís de armes.

Aquest últim punt ha despertat les crítiques sobre l'eficàcia del control sobre aquest home: va rebre la primera autorització per a la pràctica de tir el 2012, però la seva renovació, el febrer passat, va tenir lloc quan ja estava sota el visor de les autoritats.

«Ningú pot estar satisfet que algú assenyalat pugui seguir beneficiant-se d'aquest permís», va indicar ahir a la cadena BFM TV el primer ministre francès, Édouard Philippe.

El cap del govern va recordar que fins ara l'autoritat civil no tenia accés a l'historial de la persona quan examinava la seva situació, una reglamentació que es va canviar a final de maig, però al mateix temps ha reconegut que retirar les llicències és «una decisió difícil».

L'agressor no havia estat condemnat i, segons una font policial citada pel diari Le Monde, la renovació del seu permís es va produir amb «coneixement de causa» per no aixecar les seves sospites. L'atac va tenir lloc cap a les 15.45 hora local de dilluns (13.45 GMT), quan l'agressor –identificat com Adam Djaziri, de nacionalitat francesa i 31 anys– va envestir amb el seu vehicle un furgó de la Gendarmeria que circulava per l'avinguda parisenca.