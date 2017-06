L'Estat demana a Puigdemont que rectifiqui en comparar el procés i la lluita contra ETA

La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va instar ahir el president català Carles Puigdemont que rectifiqui la comparació entre la lluita contra ETA i el procés sobiranista, cosa que el Govern ha rebutjat perquè creu que s'està fent una «polèmica interessada».

Puigdemont va provocar dilluns una polèmica quan, en una jornada en què es commemorava el 30 aniversari de l'atemptat d'ETA a Hipercor, va instar davant els membres de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat a «persistir» en el procés sobiranista i, per això, va al·ludir a la «persistència» que hi va haver en el combat contra ETA.

Puigdemont va dir que, «si no hagués estat per la persistència, aquest combat -contra ETA- no s'hauria guanyat». «D'aquí a uns anys direm el mateix: que hem aconseguit el que el poble de Catalunya s'ha proposat perquè persistim, perquè no ens resignem», va afegir en al·lusió al referèndum independentista que l'Estat ha vetat. Abans de participar en un acte a la Real Academia de la Lengua, Sáenz de Santamaría va qualificar les afirmacions de Puigdemont de «desafortunades, desgraciades i absolutament impertinents» i li va demanar que rectifiqui. Per a la vicepresidenta, «si ha ficat la pota, convé que la tregui, i, si no, queda absolutament desemmascarada la seva estratègia de provocació utilitzant qualsevol cosa».

Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va qualificar d'«infamant» el discurs del President i, en una entrevista a Antena 3, va criticar que utilitzi la mateixa «pressió» de la lluita contra ETA per «declarar el procés unilateral de referèndum en què s'ha ficat per vulnerar la llei».

I va esmentar que les esbroncades que va experimentar Puigdemont en un dels actes de dilluns són conseqüència d'estar «ficat en una obsessió pel procés». Així mateix, el portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, va considerar «odiós i repugnant» que Puigdemont compari el sentiment de les víctimes d'ETA amb el dels defensors de la independència.