Els meteoròlegs preveuen noves onades de calor per a aquest estiu

L'Organització Mundial de la Meteorologia (OMM) va advertir ahir que es poden esperar noves onades de calor aquest estiu, com la que ara està vivint Europa, tant en el vell continent com en parts d'Àsia, i que aquest any serà de nou «excepcionalment calorós».

«L'OMM anticipa que hi haurà més onades de calor aquest estiu, i no només a Europa, també en altres parts del món», va afirmar Omar Baddour, científic de l'Organització Mundial de la Meteorologia. Actualment, Europa està sumida en una onada de calor que si bé és un fenomen meteorològic «natural» es considera un «esdeveniment extrem».

El fet que passi tan aviat en l'any cronològic augura que enguany serà de nou «excepcionalment calorós». «Les onades de calor són fenòmens naturals, considerats extrems, però que en els últims deu anys s'han fet molt recurrents a causa de l'escalfament global. Cal estar preparats perquè aquests fenòmens siguin cada vegada més comuns», va afirmar.

L'onada de calor que està afectant el continent europeu s'emmarca en una estació especialment calorosa.

Maig i juny estan sent dos mesos amb temperatures molt elevades, de fet, són les segones més altes mai registrades.

Les més altes van ser registrades el 2016, quan es va conjugar l'escalfament global amb el fenomen del Niño, que té l'efecte d'incrementar les temperatures.

«Cal destacar que aquest any no tenim ni tindrem un fenomen del Niño, de manera que encara són més destacables les altes temperatures d'aquest any».