La ministra de Defensa de Macron deixarà el govern perquè és investigada

La ministra francesa de Defensa, Sylvie Goulard, va demanar ahir al president del país, Emmanuel Macron, no continuar al govern després de la seva remodelació, en ser investigada en un cas obert contra el seu partit, MoDem, per emprar els seus assistents com a eurodiputada per a missions internes en la formació.

El nou executiu del primer ministre, Edouard Philippe, ha de ser anunciat abans d'avui a la nit després de dimitir formalment dilluns, després de les eleccions legislatives. Amb l'anunci de Goulard, cal afegir que ja són almenys dos els ministres que no continuaran al gabinet, després que dilluns d'aquesta setmana es conegués que el ministre de Cohesió Territorial, Richard Ferrand, investigat per un cas de suposat nepotisme, també abandonarà el govern per dirigir el grup parlamentari del partit de Macron a la cambra baixa.

La Fiscalia de París va obrir una investigació preliminar el dia 9 de juny al partit centrista MoDem, aliat de Macron, per sospites d'abús de confiança i ocultació en usar assistents parlamentaris europeus per treballar al partit i no a l'Eurocambra.