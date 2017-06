Montoro promet baixades de l'IRPF els darrers anys de la legislatura

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va afirmar ahir que el 2018 no hi haurà «marge» per aplicar baixades addicionals en l'IRPF, però va recordar que encara quedaven dos anys més de legislatura i caldria tenir «pastanagues» per a la negociació en temes polítics i socials.

«Les baixades d'impostos es fan al final de la legislatura», va apuntar Montoro després de la seva intervenció al fòrum Cinco Días, en què també va aprofitar per defensar la decisió de posar en marxa l'amnistia fiscal del 2012, declarada nul·la pel Constitucional, i per aclarir dubtes sobre la seva continuïtat.

«No marxaré perquè tinc feina», va assenyalar Montoro, que entre les seves tasques imminents té la propera aprovació del sostre de despesa per al 2018. Va dir que pujarà d'acord amb el que marca la regla de despesa, al voltant del 2,3%. «No gastarem per sobre d'aquest rang, seria contradictori», va subratllar el ministre, que va tornar a mostrar la seva disposició a negociar amb el PSOE aquest tema i al qual va demanar col·laboració en altres aspectes clau, com el finançament autonòmic, per a la qual necessiten el suport de les regions governades pels socialistes.

En aquest punt, Montoro va obrir la porta a prendre mesures que permetin seguir ajudant en la reestructuració del deute de les autonomies i va recordar el paper jugat pel Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

Tornant als impostos, Montoro va apuntar que, tal com va la recaptació, no és «difícil» complir amb el dèficit i per tant no considera necessària la creació d'una taxa addicional als refrescos.

La possibilitat de crear un impost addicional per a aquestes begudes es va incloure en l'últim programa d'estabilitat enviat a Brussel·les en el cas que perillés el compliment d'aquests objectius.

Quant a la petició de la indústria alimentària i el sector hostaler que el govern recorri davant el Tribunal Constitucional la taxa a les begudes ensucrades catalana, Montoro ho va rebutjar: «No ho veig», va assenyalar. I va instar a la negociació amb els altres grups polítics per aconseguir un acord que permeti ordenar el sistema tributari de tot Espanya i fer-lo compatible amb el mercat interior.

D'altra banda, el ministre d'Hisenda va avançar que el govern treballava a introduir penalitzacions fiscals per a les empreses que no compleixin la llei de morositat amb els seus proveïdors i que el nou sistema de subministrament immediat d'informació d'IVA, l'anomenat SII, facilitarà aquest tema. Montoro també es va referir a la situació de Cristiano Ronaldo –al qual la Fiscalia de Madrid acusa de crear una estructura societària per defraudar 14,7 milions– i va assenyalar que «ningú és un delinqüent» fins que no hi hagi una sentència ferma i demana exemplaritat al sector del futbol en el compliment de les seves obligacions.

I sobre l'amnistia fiscal, va tornar a defensar ahir aquesta mesura, que va permetre fer aflorar 40.000 milions, i va apuntar que també caldria preguntar a càrrecs anteriors per què aquests diners estaven ocults. Montoro donarà demà explicacions sobre aquest assumpte al Congrés, on també haurà de respondre diverses preguntes i una interpel·lació des dels grups de l'oposició. Abans d'abordar totes aquestes qüestions, en el torn de preguntes de la premsa –per a la qual va tenir paraules de crítica i va acusar alguns professionals de falta de rigor i respecte–, Montoro va destacar el creixement econòmic que viu Espanya, el «més sa» de la història.