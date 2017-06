Sánchez trucarà a Iglesias i a Rivera per reunir-se i «arribar fins a la Moncloa»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, es posarà en contacte aquesta setmana amb els líders de Podem, Pablo Iglesias, i Ciutadans, Albert Rivera, per concertar una reunió amb ells, amb qui vol «començar a caminar» sense descartar que puguin «arribar fins a la Moncloa junts».

«Jo els pregunto quant podem avançar junts? Cinc, deu, vint metres, cent metres? Podem arribar fins a la Moncloa junts? No ho sé, però l'important és que fem aquest camí junts, que comencem a caminar i aquest camí es fa caminant», va proposar a Iglesias i Rivera, en el discurs que va dirigir als parlamentaris socialistes amb qui es va reunir ahir.

Sánchez, que va dir que «imagina» que les reunions seran «per separat», va explicar que el primer que vol tractar amb ells és una iniciativa parlamentària conjunta dirigida a «rescatar els joves».

Després d'incidir davant els seus que la realitat dels joves espanyols és «molt dura», començant per la seva edat mitjana d'emancipació, que se situa en els trenta anys, o pel fet que el 75% estigui a l'atur, en situació de precarietat o es vegi obligat a emigrar, el líder socialista ha advocat per portar aquest assumpte a la «taula del canvi» que vol promoure amb Units Podem i Ciutadans.



Les reaccions de Podem i Cs

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va mostrar la seva disposició a entrevistar-se la setmana que ve amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tal com va proposar ahir el dirigent socialista, i fins i tot va apuntar que seria «raonable» que tots dos mantinguessin «reunions freqüents».

El líder de Cs, Albert Rivera, va advertir Pedro Sánchez, que no entrarà en el seu «bucle» ni tornarà al passat, encara que sí que està obert, per exemple, a obrir un diàleg sobre mesures per regenerar el país.

Rivera va ser molt contundent en tancar-se a la possibilitat d'intentar armar una majoria parlamentària amb PSOE i Podem que posi fi al PP en subratllar que vol guanyar l'actual president, Mariano Rajoy, a les urnes, però mentre arriba aquest moment, el seu objectiu és treballar al Parlament i «no perdre el temps» en debats de divisions.