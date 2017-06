El TC avala l'acció exterior de la Generalitat si «no incideix en la política de l'Estat»

La sentència del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la la denominació d´´Afers Exteriors´ del departament de Raül Romeva –que ja no utilitza aquesta nomenclatura- avala l´acció exterior de la Generalitat sempre que "no incideixi en la política de l´Estat". Els magistrats estableixen que el Govern "pot dur a terme activitats amb projecció exterior, derivades de la seva competència i per a la promoció dels seus interessos sempre quan respectin la competència que la Constitució que atribueix de forma exclusiva a l´Estat en matèria de relacions exteriors". És a dir, que "el límit a les activitats amb projecció exterior és que no incideixin en la política exterior de l´Estat". És la doctrina que el mateix tribunal va utilitzar quan va resoldre el recurs de l´Estat contra la Llei 16/2014 d´acció exterior i de relacions amb la Unió Europa del Parlament. Aleshores va declarar constitucional la capacitat del govern de fer acció exterior sempre que es respectés "la competència exclusiva de l´Estat en matèria de relacions internacionals". La sentència d´aquest dimecres –que ha estat aprovada per unanimitat- també justifica la anul·lació del terme 'Afers Exteriors' perquè "reprodueix de forma mimètica la de l´Estat", fet que "pot donar lloc a confusió i interferir en la direcció i execució de la política exterior espanyola".

La sentència ha estat redactada pel magistrat Santiago Martínez-Vares compta amb el vot concorrent del magistrat Juan Antonio Xiol, que està d´acord amb la resolució però no amb tota l´argumentació jurídica.

Els magistrats han resolt el conflicte de competència presentat pel govern de Mariano Rajoy contra els articles 1.1 i 3.3, apartats 1 i 2 del decret de "creació, denominació i àmbit de competències" del Departament d´Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern.

L´executiu espanyol va presentar recurs contra el decret adduint que la Generalitat ha envaït les seves competències exclusives un aquest camp que la Constitució reserva per a l´Estat, i denunciant la "finalitat declarada del president de la Generalitat d´internacionalitzar el procés".

El conflicte es dirigia contra la denominació del departament, i per aquest motiu el març del 2016 la Generalitat va decidir un canvi de nom. El departament es va passar a dir d´Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Els magistrats resolen ara a favor de l´Estat pel que fa a la denominació de la conselleria, però no sobre el fons de les competències de la Generalitat per fer acció exterior. En concret, sentencien que la denominació d´´Afers Exteriors´ reprodueix "de forma mimètica la de l´Estat", i pot generar "confusió i interferir en la direcció i execució de la política exterior espanyola".

"En definitiva, pot menyscabar la competència exclusiva estatal en aquesta matèria", diuen, perquè "l´expressió ´Afers Exteriors´ s´associa tradicionalment a la política exterior de l´Estat, únic subjecte de dret internacional". Segons els magistrats "el seu ús per identificar un departament de la Generalitat projecta una imatge de bilateralitat i d´aparença de subjectivitat internacional que pot induir a error".

Per aquest motiu declaren inconstitucional la denominació ´Afers Exteriors´ dels articles 1.1, 2.1 i 3.3 del decret de creació de la conselleria de Romeva, així com la denominació ´Afers Exteriors´ del decret que estructura el departament, així com del títol del seu article 20 i dels seus articles 1.1; 1.1 b); 1.2 a); 1.3; 1.3 a); 20.1, i les disposicions addicionals Tercera, Quarta, Cinquena i Setena, així com de la Disposició transitòria Primera i final Primera.

Pel que fa a les competències, els magistrats insisteixen que la seva doctrina sobre la llei d´exteriors del 2014 del Parlament estableix que el desenvolupament de l´acció exterior per part de la Generalitat "no envaeix les competències estatals en matèria de relacions internacionals i no impedeix el se ple i efectiu exercici".

Per aquest motiu, el TC declara la constitucionalitat de l´article 3.3.1 del decret de creació de la conselleria, que també havia estat recorregut pel govern de Mariano Rajoy, sobre la "creació, denominació i determinació de l´àmbit de competència dels departaments de l´Administració de la Generalitat de Catalunya sempre que s´interpreti en els termes que estableix la pròpia sentència.

Els magistrats desestimen el conflicte de competències per a la resta de qüestions.