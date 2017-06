El TC preveu prohibir la conselleria d'Afers Exteriors del Govern

El Tribunal Constitucional (TC) té previst, en el ple que va començar ahir i es desenvoluparà aquesta setmana, prohibir a Catalunya que assumeixi la seva representació exterior mitjançant una conselleria denominada, precisament, de Relacions Exteriors.

No obstant això, amb el temps, el TC avalarà certa presència internacional de Catalunya, encara que dins dels límits constitucionals. Així, l'alt tribunal dictaminarà que les relacions internacionals estan reservades a l'Estat, pel que Catalunya incompleix la Constitució en crear una conselleria de Relacions Exteriors, que no pot tenir aquest nom ni aquestes funcions. És un dictamen que seguirà la sentència que ja va adoptar el TC el desembre del 2016 respecte al decret d'Acció Exterior del qual va derivar la creació del departament d'Afers Estrangers.

En aquesta sentència sobre la qüestió, l'alt tribunal no obligarà a suprimir la conselleria de Romeva, però sí que recordarà els límits que ja va imposar el desembre a les relacions exteriors de l'executiu català. Per al TC, sí que és admissible una certa presència internacional dels executius autonòmics, encara que, d'altra banda, Catalunya no és un subjecte del Dret internacional. És imperatiu que fora de les nostres fronteres quedi clar per als actors internacionals que les relacions exteriors són competència de l'Estat central. En la sentència del desembre el TC no va considerar inconstitucional tota la norma de la qual va derivar la creació del departament, sinó només una part.

Va declarar inconstitucionals les referències a la «diplomàcia pública de Catalunya» i els preceptes que atribuïen a Catalunya competències per promoure l'establiment de relacions «bilaterals» amb altres països. No tota l'activitat exterior pot identificar-se com a matèria de relacions internacionals, però sí que estan vedats a les comunitats la celebració de tractats, la creació d'obligacions internacionals i la responsabilitat internacional de l'Estat.



«Previst a l'Estatut»

La portaveu del Govern, Neus Munté, va alertar ahir el TC que, si prohibeix a Catalunya assumir la seva pròpia representació exterior mitjançant una conselleria d'Afers Estrangers, estarà contradient «els seus propis principis».