Trias afirma que les mentides sobre el seu compte van influir en les eleccions

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias va afirmar ahir que les informacions d'El Mundo sobre el seu suposat compte bancari amb 12 milions a Suïssa, que va qualificar de «mentides», van «influir» en la seva derrota a les eleccions municipals del 2015.

En la seva intervenció a la comissió d'investigació de l'operació Catalunya del Parlament, Trias va lamentar la «manera de fer política» de dirigents del PP com l'exministre Jorge Fernández Díaz, el cap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, i l'expresidenta del PP català Alícia Sánchez Camacho, entre d'altres, com algú «d'algun altre partit que hi va col·laborar». «Els agrada fer mal per fer mal, fer merder, rebolcar-se en la porqueria, em fa fàstic», va dir. «he estat víctima d'una operació orquestrada per alts càrrecs del govern per desgastar-me políticament», va dir. «I el meu pecat principal era ser alcalde de Barcelona just quan Catalunya està en un procés polític» i «exerceix sense complexos de capital de Catalu-nya», va lamentar.