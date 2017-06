Zoido no assistirà a la Junta de Seguretat convocada per Puigdemont

El ministre de l´Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dimecres que "no pot assistir" a la Junta de Seguretat convocada unilateralment pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pel pròxim 3 de juliol, perquè té una reunió amb ministres de l´Interior de tres països que limiten territorialment amb l´Estat, però l´ha instat a assolit un acord amb un ordre del dia per a una altra data "i celebrem la Junta de Seguretat". Segons Zoido, malgrat que la Junta de Seguretat no es reuneix des del 2009, ara "està en negociacions amb el conseller Jordi Jané per poder arribar a un acord en l´ordre del dia i fixar-la, però no es pot fer d´una manera unilateral". Ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del portaveu adjunt d´ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que li ha demanat la dimissió per "miserable". Segons Rufián, l´executiu de Rajoy no ha convocat la Junta ni permet una promoció de 500 Mossos "simplement perquè a no li agrada com voten els catalans". "No torni a jugar amb la seguretat de la ciutadania de Catalunya", ha advertit Rufián.

El ministre ha respost d´aquesta manera la pregunta de Rufián, que li ha demanat que dimiteixi "per miserable i per irresponsable" perquè "vetar la convocatòria de 500 Mossos d´Esquadra i de la junta de seguretat i tot el que té a veure a amb Catalunya en matèria de seguretat quan hi ha un nivell 4 d´alerta antiterrorista simplement perquè a vostès no els agrada com voten els catalans és de ser miserables i irresponsables". "Li demanem des d´ERC que torni al jutjat on casava a Fran Rivera, a l´ajuntament on col·locava carrers a verges i a muntar festes per la duquessa d´Alba, però sobretot no torni a jugar amb la seguretat de la ciutadania de Catalunya".

A la seva resposta, Zoido ha culpat la Generalitat de la situació generada en les dues qüestions que afecten les relacions entre el Ministeri de l´Interior i la conselleria de Jordi Jané. Segons Zoido, si l´executiu espanyol no ha autoritzat la promoció de 500 Mossos d´Esquadra perquè "vostès des de Catalunya no han seguit a dialogar". "Han anunciat una convocatòria des de Catalunya sense complir les taxes de reposició prevista, i aquesta és la causa perquè se´ls ha fet un requeriment que no ho poden fer", ha dit. En tot cas, Zoido ha deixat la porta oberta a aquesta qüestió perquè "és possible que encara puguem negociar una solució acumulant les taxes d´altres sectors que també poden convocar".

Sobre aquesta qüestió, Zoido ha apuntat que la qüestió es va abordar a la Conferència de Presidents on no va assistir el president de la Generalitat. "És que aquí no va venir ningú per assabentar-se de que és el que havien de fer", ha dit Zoido, que ha reclamat al Govern que "renunciï" i "negociï les places que es poden convocar".



Pastor elimina el terme "miserable" del diari de sessions

Pel que fa a la qualificació de "miserable" que Rufián ha dedicat a Zoido, el ministre de l´Interior ha assegurat que no pensava respondre els "insults" del portaveu adjunt d´ERC, perquè "vostè sol es desqualifica". La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha preguntat després a Rufián si retirava el terme, i davant la negativa d´aquest, ha ordenat ella mateixa que no consti a l´ordre de sessions.