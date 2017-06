El 2100 hi haurà temperatures mortals fins a 50 dies l'any

Els científics han advertit aquest dilluns que si les emissions contaminants continuen augmentant al ritme actual, tres de cada quatre persones s'enfrontaran a temperatures potencialment mortals el 2100, segons un estudi publicat a la revista 'Nature Climate Change'.

Avui en dia gairebé una de cada tres persones a tot el món estan exposades a onades de calor extremes, una xifra que s'elevarà almenys a gairebé la meitat de persones en el pròxim segle, tot i realitzar esforços per reduir les emissions que alteren el clima.

"Tothom parla sobre el futur quan es tracta del canvi climàtic, però en aquest estudi trobem que això ja està passant i, òbviament, es posarà molt pitjor", ha assegurat l'autor principal de l'informe, Camilo Mora.

El 2100, Nova York experimentarà al voltant de 50 dies a l'any amb una humitat i unes temperatures que excedeixen el llindar en què diverses persones han mort en altres ocasions, segons l'estudi. A més, en les ara càlides ciutats del sud d'Estats Units, com Orlando o Houston, les onades de calor mortals podrien durar aproximadament tot el període d'estiu.

Quan la calor i la humitat excedeixen la temperatura interior del cos d'una persona, al voltant de 37 graus centígrads, aquesta no pot eliminar la calor al medi ambient. L'alta humitat fa que els esforços per suar siguin menys eficaços, el que pot conduir a una letal acumulació de calor corporal que pot danyar als òrgans principals, els músculs i el cervell, segons l'estudi.

"El canvi climàtic ha posat a la humanitat en un camí perillós que cada vegada serà més difícil de revertir si les emissions de gasos d'efecte hivernacle no es prenen seriosament", ha assenyalat Mora. "Ens estem quedant sense opcions per al futur", ha afegit.

No obstant això, l'estudi considera que els riscos més greus es troben a les zones tropicals, on les temperatures ja són a prop del llindar de perill i on la calor pot durar més temps que tan sols a l'estiu.

"L'escalfament en els pols ha estat un dels canvis climàtics icònics. El nostre estudi mostra, però, que l'escalfament en els tròpics suposarà el major risc", ha assenyalat el coautor de l'estudi, Iain Caldwell.



Com més calor, menys treball



A la ciutat de Bhubaneswar, a l'estat indi de Odisha, Basudev Singh, un jardiner de 27 anys, assegura que en els últims dos mesos i mig d'estiu ha perdut prop de la meitat dels seus guanys a causa de les altes temperatures, que fan impossible treballar.

Jitendra Murmu, un altre treballador de la zona, adverteix que cada vegada són menys eficaços els esforços per canviar les hores de treball a les més fredes del dia. "Durant l'estiu canviem el nostre horari de treball perquè si no treballem durant tres mesos vol dir que no tindrem menjar per als nostres fills", assegura. "Els treballadors i els contractistes de construcció cada vegada treballen més lent a causa de la calor", afegeix.

D'altra banda, Mami Patra, propietària d'una botiga de medicines al centre de la ciutat, assenyala que cada vegada hi ha més demanda de tractaments per cops de calor. "Cada dia, a tot l'estiu, tenim almenys set persones que es queixen d'esgotament i demanen paquets en pols de glucosa", afegeix.

A més, els metges de la ciutat asseguren que el nombre de pacients amb marejos, confusió i vòmits --símptomes d'esgotament per calor, previ a un cop de calor mortal-- cada vegada és més gran, sobretot en pacients d'entre 50 i 70 anys d'edat.