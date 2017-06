Condemnen a 19 anys de presó un professor queva abusar de cinc alumnes

L'Audiència Provincial de Madrid va condemnar un professor del col·legi San Bonaventura de Madrid a 19 anys i sis mesos de presó per abusar sexualment de cinc alumnes d'aquest centre del barri de Batán entre 2011 i 2013.

En la sentència, a la qual va tenir accés Efe, el tribunal condemna Rubén Baeza Mas com a autor de cinc delictes d'abús sexual, quatre d'ells comesos contra menors de 13 anys, i estableix que el compliment màxim a la presó serà de 15 anys. La Sala imposa al professor 25 anys de llibertat vigilada un cop surti del centre penitenciari i 6 anys d'inhabilitació per exercir com a docent, mestre o qualsevol altra professió i activitat en la qual tingui contacte amb menors d'edat. El tribunal condemna el col·legi Sant Bonaventura com a responsable civil subsidiari, per la qual cosa haurà d'assumir les indemnitzacions que arriben als 50.000 euros, però la sentència no és ferma i pot ser recorreguda davant de la Sala Segona del Tribunal Suprem.

La resolució considera provat que el professor «es va aprofitar de la situació de superioritat derivada de ser mestre del col·legi San Bonaventura on cursaven estudis les víctimes» per cometre els abusos sexuals contra les cinc nenes «en horari lectiu».