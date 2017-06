El Govern explicarà els detalls i la cobertura legal del referèndum el 4 de juliol

El Govern explicarà els detalls i la cobertura legal del referèndum el dimarts 4 de juliol, segons ha avançat Rac 1 i fonts del Govern han confirmat a l'ACN. En les últimes setmanes s'ha conegut que s'obrirà una borsa per formar uns 4.500 agents electorals per garantir la logística del referèndum, però encara queden moltes incògnites per resoldre. Com per exemple, com s'elaborarà el cens, si podran votar els catalans a l'estranger tenint en compte que encara no està aprovada la llei del vot electrònic i si la cobertura legal de l'1-O es tramitarà al Parlament amb una llei específica o formarà part de la llei de transitorietat. L'acte del dia 4 es farà a Barcelona sota el títol 'Garanties.cat.' i hi intervindran a més del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, els diputats que han redactat les lleis.

Segons fonts de l'executiu català, a partir de l'acte del dia 4, el Govern té previst iniciar una gira a més de 200 municipis amb l'objectiu d'explicar que el referèndum de l'1 d'octubre serà com qualsevol convocatòria electoral, resoldre els dubtes de la ciutadania i explicar la cobertura legal de la convocatòria. "Explicarem que la base legal serveix per blindar totes les garanties democràtiques i la seguretat jurídica dels implicats de la consulta", expliquen aquestes mateixes fonts.

En el marc de la campanya per explicar el referèndum, el Govern també habilitarà una pàgina web on els ciutadans podran consultar els detalls sobre la organització de la convocatòria, les lleis i més de 100 preguntes i respostes per resoldre dubtes.

La pàgina web també disposarà d'un servei d'atenció al ciutadà, en què un equip de juristes i treballadors públics resoldran les qüestions que els ciutadans plantegin.