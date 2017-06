Greenpeace pinta un sol gegant a la plaça de Francesc Macià de Barcelona

una vintena d'activistes de greenpeace van pintar ahir a la matinada un sol gegantí, de 50 metres de diàmetre, a la plaça de Francesc Macià de Barcelona, coincidint amb el solstici d'estiu. La iniciativa també es va dur a terme per donar suport a les energies renovables i reivindicar la fi de l'impost al sol, així com que la ciutadania pugui accedir a les energies netes. Els activistes van utilitzar més de 2.000 litres de pintura ecològica per traçar el sol que va envoltar la plaça i amb uns rajos que es van estendre a les diferents vies d'accés a la plaça. Amb aquesta protesta, l'organització ecologista també va protestar contra la «falta de responsabilitat» del govern espanyol per complir els Acords de París.