La implementació de la llei de desconnexió divideix JxS

El PDECat i ERC discrepen aquests dies al voltant de la llei de desconnexió de l'Estat i de la llei que haurà de regular la posada en marxa del referèndum. Segons fonts de l'executiu recollides per El Periódico, el PDeCAT vol deixar per a després de la consulta, en cas de victòria del «sí», l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica i limitar-se a tirar endavant només la norma que empararia la votació de l'1 d'octubre. En canvi, els republicans, que es consideren «pares» de la llei de transitorietat, volen aprovar els dos projectes abans de l'1-O. Un dels motius per a les discrepàncies seria la por de la reacció de l'Estat. Els independentistes entenen que una llei de transitorietat podria comportar l'acusació de sedició, ja que vulnera l'article 2 de la Constitució.