L'atacant de Brussel·les era coneguta la ciutat per delictes de drogues

El presumpte terrorista abatut abans-d'ahir a la nit per militars a l'estació central de Brussel·les era conegut per delictes relacionats amb drogues que van tenir lloc el 2016, segons va indicar ahir l'alcaldessa del districte de Brussel·les de Molenbeek on vivia l'atacant, Françoise Schepmans.

En declaracions recollides pel diari belga Le Soir, Schepmans va identificar el sospitós com Oussama Zariouh, un veí de Molenbeek, al nord de Brussel·les, que des del 2013 que estava divorciat.

La Fiscalia federal belga només havia aportat les sigles del nom complet del sospitós, O. Z., de 36 anys, de nacionalitat marroquina i nascut el 12 de gener del 1981.

Dimarts a la tarda, Zariouh va detonar en dues ocasions una maleta plena de claus i ampolles de gas al vestíbul principal de l'estació central de Brussel·les i va ser abatut per un soldat després d'abalançar-se sobre ell al crit d'«Allahu akbar» (Al·là és gran).

L'alcaldessa del districte de Molenbeek, conegut per ser el mateix en què van créixer alguns dels terroristes que van atacar París el novembre del 2015, va remarcar que «no és un barri habitualment difícil».

«Tenim 20.000 persones a Molenbeek controlades en l'àmbit administratiu i a mi no m'havia arribat cap informació sobre ell (l'atacant)», va explicar Schepmans, que va dir que no tenia més informació sobre l'escorcoll que les forces de seguretat van dur a terme en el domicili del sospitós la matinada d'ahir.