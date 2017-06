Macron perd dos ministres més que són en el punt de mira d'una investigació judicial

Els ministres francesos de Justícia, François Bayrou, i d'Afers Europeus, Marielle de Sarnez, van anunciar ahir que deixen el govern a causa de la investigació judicial que afecta el seu partit centrista, el MoDem, per suposats llocs de treball ficticis amb diners del Parlament Europeu.

El fins ara ministre francès de Justícia, el líder centrista François Bayrou, va anunciar que havia decidit deixar el càrrec per poder preparar la seva defensa i no debilitar el govern. «Opto per la llibertat de paraula», va dir en una compareixença davant la premsa, en què va defensar que la formació que presideix, el MoDem, és innocent. La justícia va obrir la seva investigació preliminar el dia 9 de juny per les sospites que aquesta agrupació va utilitzar els diners que rebien els seus eurodiputats per contractar assistents parlamentaris per pagar persones que en realitat també treballaven per al partit. D'altra banda, amb els canvis, Sarnez passarà a assumir la presidència del grup parlamentari de la formació centrista a l'Assemblea Nacional.

Un tercer membre del MoDem que ha estat en el primer Executiu nomenat per Macron després del seu accés a l'Elisi, la titular de Defensa, Sylvie Goulard, va anunciar ahir que renunciava al lloc per defensar-se millor i per no contaminar amb aquesta qüestió la direcció de les missions militars.

El portaveu del govern, Christophe Castaner, va dir ahir al matí que la decisió de Bayrou era «personal» davant la «tempesta» mediàtica generada per la investigació judicial que afecta el MoDem, en ser preguntat en una entrevista a l'emissora Europe 1 sobre si havia estat el cap de l'estat el que l'havia forçat.

El líder centrista «vol defensar-se en aquest assumpte», va afegir Castaner, i sobre el cas de la segona ministra del MoDem, que també va anunciar ahir la seva partida de l'Executiu, va comentar que «no veig com Marielle de Sarnez podria no ser solidària» amb Bayrou. Marielle de Sarnez ha estat ininterrompudament eurodiputada des del 1999 i Sylvie Goulard, des del 2009. A la qüestió de si aquestes dimissions significa la desaparició del MoDem de l'Executiu, Castaner va replicar que aquesta formació té el seu espai «a la majoria governamental», sense detallar si hi haurà incorporacions. Després de la segona volta de les legislatives de diumenge passat, Macron va confirmar Edouard Philippe com a primer ministre, que ha de presentar el seu nou govern aquesta tarda.

Una altra de les sortides ja conegudes és la del fins ara titular de la Cohesió dels Territoris, Richard Ferrand, que estava en el punt de mira mediàtic per sospites de nepotisme en una mútua que va dirigir, i que finalment es posarà al capdavant del partit del cap de l'estat, La República en Marxa.

En un altre ordre de coses, una part de la formació centredretana francesa Els Republicans (LR) va anunciar ahir la seva escissió per crear un nou grup a l'Assemblea Nacional que doni suport a les reformes del president francès, Emmanuel Macron. El diputat de la formació conservadora Thierry Solère tindrà un grup propi de legisladors «compatibles amb Macron» juntament amb el president del partit centrista Unió Demòcrata Independent (UDI), Jean-Christophe Lagarde, fins al moment aliat amb LR.

Amb el nom d'Els Constructius, el grup aglutinarà conservadors com Franck Riester i Laure de la Raudière al costat de la quasi totalitat dels centristes de l'UDI.