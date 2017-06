May promet un acord pel Brexit que «tingui el màxim suport ciutadà»

La primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va prometre ahir negociar amb Brussel·les un acord per al Brexit que «funcioni per a tot el Regne Unit» i «tingui el màxim suport ciutadà». May va dir també que aquest eventual acord ha de «reflectir el resultat del referèndum» del 23 de juny del 2016, en què el 52% dels britànics va votar a favor de sortir de la UE.

May va plantejar la seva posició en la seva intervenció en el debat a la Cambra dels Comuns sobre el programa legislatiu del seu govern, presentat prèviament per Elisabet II en l'anomenat discurs de la reina. En reconèixer la necessitat que el Brexit tingui el màxim suport popular, May, que va perdre la majoria absoluta en les eleccions del 8 de juny, es va mostrar més conciliadora que en convocar aquests comicis, quan advocava per un Brexit dur.

En contra de la idea inicial de trencar radicalment amb la UE, els últims dies diversos ministres han indicat que es podria intentar negociar la permanència a la unió duanera i a algunes institucions comunitàries.