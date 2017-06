Portugal domina el gran incendi, que encara té punts actius

Portugal va aconseguir ahir dominar el foc que es va iniciar dissabte passat a Pedrógão Gran i que va deixar almenys 62 víctimes mortals, tot i que continuen actius altres focus al nord d'aquest municipi, en Góis i Pampilhosa da Serra.

El comandant de Protecció Civil de Portugal, Vítor Vaz Pinto, va anunciar que l'incendi de Pedrógão Gran està dominat i el foc no avançarà més enllà del perímetre establert, que té una extensió de 153 quilòmetres.

Dins d'aquest perímetre hi ha «diverses bosses» de fins a 20 hectàrees de mida que no van cremar, encara que van ser afectades per l'incendi, per la qual cosa mantindran tot el dispositiu que hi ha en el terreny per controlar-hi possibles reactivacions.

«Mantindrem els mitjans perquè tenim el problema que hi ha altres incendis al país. No podem deixar de banda els altres incendis i tenir tots els mitjans només en un costat, perquè, si no, tindrem més situacions com aquesta», va assenyalar.

Segons la pàgina web de Protecció Civil, actualment treballen a Pedrógão Gran 1.200 efectius, amb el suport de més de 400 vehicles terrestres i 3 mitjans aeris.

Encara que aquest incendi ha estat donat per dominat, ahir encara romanien actius dos focus preocupants a uns 40 quilòmetres al nord de Pedrógão Gran, en Góis i Pampilhosa da Serra, que ahir es van revifar ajudats per les altes temperatures i el vent.

En aquests focus hi treballaven també més de 1.100 bombers i efectius d'altres cossos de socors, amb 14 aeronaus.

L'últim balanç de víctimes mortals, encara provisional, es manté en 64, mentre que els ferits són 179 en Pedrógão i 25 en Góis.

No s'han ofert xifres oficials d'evacuats ni de les hectàrees cremades durant aquests incendis que arrasen des del cap de setmana el centre de Portugal.