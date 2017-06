Sánchez es reunirà amb Riverai Iglesias dimarts que ve

Pedro Sánchez ha pres les primeres decisions com a secretari general del PSOE i, de moment, ha rectificat la posició del PSOE sobre el Tractat de Lliure Comerç amb Canadà i ha quedat amb Pablo Iglesias i Albert Rivera.

Sánchez i Iglesias van parlar ahir al matí per telèfon durant mitja hora i van quedar que es reuniran dimarts que ve al Congrés per iniciar un espai de diàleg i treball conjunt.

El líder del PSOE plantejarà al secretari general de Podem la necessitat d'impulsar conjuntament i amb altres forces «un pla de rescat per a joves», mentre que Iglesias li insistirà en la necessitat d'explorar opcions per treure el PP del Govern.

Durant la conversa, els dos líders van abordar la situació social i política d'Espanya, la corrupció, i Catalunya.

En un comunicat conjunt, Sánchez va valorar «molt positivament» la conversa per crear un espai de diàleg que «impulsi alternatives parlamentàries» a l'acció de govern de Mariano Rajoy.

Pablo Iglesias, per la seva banda, va aplaudir la invitació de Sánchez al diàleg, i va assegurar que la reunió de dimarts és un primer pas per a una col·laboració necessària per construir una alternativa al PP.

No obstant això, el líder de Podem va assegurar que respectaran els «ritmes» i «temps» del PSOE respecte a la possibilitat de presentar una nova moció de censura a Mariano Rajoy, un assumpte del qual començaran parlar en la reunió de dimarts.

«Nosaltres respectarem els ritmes del PSOE, la nostra posició és clara, per a nosaltres és urgent treure el PP de les institucions, però serem respectuosos amb les estratègies que tingui el PSOE», va dir Iglesias als passadissos del Congrés.

Pedro Sánchez també va parlar ahir amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, amb el qual va acordar mantenir una reunió la setmana que ve per parlar d'iniciatives «constructives» que materialitzin el canvi, per exemple relacionades amb la regeneració democràtica i un pla de rescat per a joves.

De forma concreta, el president de la formació taronja li va proposar parlar de la reforma de la llei electoral, de l'objectiu de dèficit, pressupostos, limitació dels mandats presidencials i la supressió dels aforaments, entre altres temes.

A més dels contactes amb els líders d'altres grups parlamentaris, la nova direcció del PSOE de Pedro Sánchez va donar ordre de reconsiderar el suport dels socialistes al Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i el Canadà, el conegut com CETA, malgrat que abans-d'ahir va donar el seu vot favorable a la Comissió d'Afers Exteriors del Congrés.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE des de diumenge passat, ja va anunciar abans-d'ahir que el seu partit no donaria suport a aquest tractat. Narbona va argumentar que aquest tipus d'acords s'ha de redefinir «per no concentrar més poder a les grans corporacions a costa de drets».