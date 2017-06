Tres gihadistes detinguts a Madrid, un d'ells «extremadament perillós»

Agents de la Policia Nacional van detenir la matinada d'ahir a Madrid tres marroquins, un d'ells un home de 32 anys membre de Dáesh i molt radicalitzat, a qui les forces de seguretat consideren «una clara amenaça per a la seguretat del nostre país».

El ministeri de l'Interior va informar en un comunicat que aquest home presentava un perfil «extremadament perillós», coincident amb el dels terroristes recentment implicats en els atemptats del Regne Unit i França.

Es tracta de Rachid el Omari, van precisar a Efe fonts de la investigació, que van detallar que els altres dos arrestats són Mohammed Chaou i Mustapha el Omari.

El detingut havia recopilat gran quantitat de material formatiu de Dáesh per cometre atemptats, així com documents per adoctrinar nous potencials terroristes, que inclouen des de la preparació ideològica més radical, qüestions tècniques sobre maneig d'armes i explosius, fins a accions de martiri. La policia havia detectat contactes d'aquest individu, a través de les xarxes socials, amb membres actius del Dáesh ubicats en zones de combat a Síria i l'Iraq.

En la seva faceta d'adoctrinament, els detinguts pretenia captar persones del seu entorn perquè portessin a terme «la gihad violenta» a Espanya.

Aquesta és la situació en què semblaven trobar-se els altres dos detinguts, de 33 i 38 anys, amb qui convivia el principal arrestat i als quals estava iniciant en les pràctiques terroristes, segons informa la policia. Aquesta operació, que supervisa el jutjat número 2 de l'Audiència Nacional i que coordina la Fiscalia d'aquest tribunal, s'emmarca en l'estratègia de la Comissaria General d'Informació per a la ràpida detecció i neutralització d'individus molt radicalitzats, pas previ a la comissió d'actes terroristes.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va afirmar ahir que les tres detencions constaten «la bona tasca» i el «magnífic treball» que duen a terme les forces i cossos de Seguretat en les tasques preventives i d'informació.

Catalá va fer aquestes declaracions als periodistes a València, on es va celebrar la reunió anual del Grup intergovernamental d'Acció Financera Internacional (GAFI), organisme que treballa en la lluita contra el finançament del terrorisme i contra el blanqueig de capitals.

«La seguretat és un dels grans reptes en aquest món global», va destacar el ministre, que va considerar que les detencions d'ahir demostren que la seguretat a Espanya és «un gran principi» i una de les «polítiques fonamentals», a les quals el govern dedica «el màxim esforç». Per al ministre, «és un bon dia» quan es du a terme la detenció d'una persona que estava «en condicions d'atemptar contra els interessos dels ciutadans», i per tant «cal congratular-se de la magnífica tasca» que porten a terme les forces de seguretat, de les quals va destacar la seva qualificació i professionalitat.

Pel que fa al congrés del GAFI, que en l'últim any presideix Espanya, Catalá va explicar que serveix per posar en comú experiències de tots els països del món en aquest «desafiament global» d'actuar davant dels delictes.

Segons va explicar, tots els països han identificat la necessitat de «treballar units» en aquests temes, atès que «no hi ha fronteres per a aquest tipus de delicte financer i del terrorisme», i per tant la «suma d'esforços» ajuda a «fer millor les coses».