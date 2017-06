Alerta pel risc d'incendi derivat a l'onada de calor i les activitats de la revetlla

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest migdia l´ALERTA del Pla INFOCAT per risc d´incendi forestal a tot el territori i ha fet arribar a TOTS els municipis de Catalunya la petició de que elaborin bans municipals que recordin la prohibició de llençar coets i qualsevol pirotècnia que s´enlairi amb foc a menys de 500 m de zona forestal i l´ampliïn també a les zones que quedin a menys de 500 m de qualsevol zona agrícola i de parcel·les no urbanitzades amb vegetació (solars buits).

També cal buidar de manera preventiva els contenidors de residus que es trobin propers a zona forestal, agrícola i parcel·les no urbanitzades, ja que la seva ignició és la principal causa de trucades al Telèfon d´emergències 112 la nit de Sant Joan.

També s´ha demanat als Ajuntaments que prohibeixin explícitament els fanalets voladors. En qualsevol municipi cal que la pirotècnia es llenci en zona urbana preferentment a les zones habilitades per a realitzar les fogueres, que ja compten amb mesures preventives.

En aquest sentit es fa una especial crida a la ciutadania que s´informi dels bans amb possibles prohibicions que pugui emetre el seu municipi o en municipi on passarà la revetlla per complir de forma estricta les restriccions que puguin incloure.

Igualment, es fa una crida a la ciutadania a col·laborar evitant qualsevol situació de risc com llençar burilles, encara que semblin apagades, des dels vehicles en els desplaçaments per evitar ignicions que poden provocar incendis forestals.

La coincidència de l´episodi de calor, juntament amb el risc d´incendi i la revetlla de Sant Joan demà, fan necessari prendre totes les mesures preventives necessàries i tenir a punt els dispositius tant humans com materials per fer front a qualsevol emergència greu.

La decisió de posar en alerta el pla i les mesures sol·licitades als municipis s´han pres aquest migdia a la reunió del Comitè Tècnic, dirigit pel director de Protecció Civil, Joan Delort, i amb presència de comandaments de tots els cossos operatius.

Per tal d´evitar incendis forestals, recordeu sempre trucar al telèfon d´emergències 112 i tingueu en compte els principals consells a interior.gencat.cat/incendisforestals



ONADA DE CALOR



Cal recordar que Protecció Civil de la Generalitat manté l´Alerta del Pla de Protecció Civil PROCICAT per Onada de Calor, episodi que es mantindrà el cap de setmana. L´Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) també ha posat en fase 2 d´alerta el Pla d´actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).

Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen la possibilitat que se superi el llindar de temperatures extremes per aquesta època de l´any a molts punts de Catalunya. La superació de temperatures extremes afectarà principalment les comarques de l'interior de Catalunya i especialment Ponent. El pic de calor es produirà avui coincidint amb la revetlla de Sant Joan i les nits seran de caràcter tropical, amb temperatures mínimes superiors a 20 graus en molts llocs, especialment a Ponent i Litoral. Els efectes de la calor són acumulatius i en ser la segona onada de calor en pocs dies, cal ser especialment curosos.

Aquesta és la primera Alerta del pla PROCICAT per onada de calor de l´estiu, però la segona en menys de dues setmanes. La setmana passada l´Alerta es va mantenir des del dia 14 de juny al diumenge 18 de juny, i el 061 CatSalut Respon va atendre 223 incidents per calor, 147 dels quals amb activació d´un metge a ambulància del SEM.

Protecció Civil de la Generalitat ha fet arribar el missatge d´alerta per onada de calor i les principals recomanacions a tots els responsables de les activitats de Joventut que hi ha repartides per tot el territori, així com també a les empreses de teleassistència i la Creu Roja. A més, també ha enviat un missatge PUSH a la ciutadania.



Què són temperatures extremes?



Cal tenir en compte que són extremes en relació a l´època de l´any i a cada municipi. El llindar establert pel Servei Meteorològic de Catalunya es correspon amb la superació de la temperatura màxima diària de cada municipi establerta pel percentil 98, que vol dir que només el 2% de dies dels mesos d´estiu, la temperatura màxima ha estat superior a aquest valor previst. Per tant, a cada municipi serà un llindar diferent. Per exemple, a Oliana (Alt Urgell) el percentil 98 de calor està situat en 38,4; a Valls (Alt Camp) en 36,3 graus; a Salt (Gironès) en 37,8; a la Seu d´Urgell (Alt Urgell) en 36,6; a Igualada (Anoia) en 38 graus; a Cervelló (Baix Llobregat), en 36,8 graus, a Artés (Bages) en 37,3; a Tortosa (Baix Ebre) en 36,2; a Mataró (Maresme) en 34,3; a Vic (Osona) en 37; i a Lleida (Segrià) en 38,1 graus.



Recomanacions



Protecció Civil de la Generalitat recomana a la ciutadania que s´informi de com fer front a aquest augment significatiu de les temperatures, que eviti les activitats físiques intenses a les hores de més calor i que begui molta aigua, encara que no es tingui set.

Davant d´aquest augment de les temperatures cal tenir especial cura de les persones més vulnerables a la calor (gent gran, nadons, malats crònics,...). Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, als familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s´hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades.



CONSELLS PER ONADA DE CALOR



A casa:



Durant el dia, tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol.

A la nit, obriu les finestres de casa per refrescar-la.

Estigueu-vos a les estances més fresques.

Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). Si no en teniu, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes, etc.).

Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc.

Beveu aigua fresca de forma regular encara que no tingueu set.

Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.



Al carrer:



Porteu una gorra o un barret.

Utilitzeu roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.

Procureu caminar per l´ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.

Porteu aigua i beveu-ne sovint.

Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.

Eviteu sortir a les hores de més calor i eviteu les activitats físiques intenses.



Al cotxe:



No deixeu els nens sols i tancats dins el cotxe

Eviteu viatjar amb cotxe durant les hores de més calor; porteu sempre líquids per hidratar-vos.

No deixeu mai els nens ni les persones grans a l'interior del vehicle amb les finestres tancades. Tampoc podeu deixar dins el cotxe amb les finestres tancades els animals de companyia.

Quan feu un viatge llarg, atureu-vos periòdicament per descansar i refrescar-vos.

Feu una atenció especial als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en entrar i sortir del vehicle.



Als àpats: