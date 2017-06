Estat i autonomies amplien els tractaments contra l'hepatitis C

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i els consellers autonòmics del ram van acordar ahir ampliar el pla contra l'hepatitis C, el que suposava universalitzar el tractament per a tots els pacients, però sense que s'hagués acordat un finançament específic com demanaven les autonomies.

L'extensió del pla d'abordatge de l'hepatitis C va ser un dels 31 punts de l'ordre del dia de la reunió del Consell Interterritorial de Salut, el primer de la ministra des que va accedir al càrrec, i que tenia lloc catorze mesos després que se celebrés l'anterior sent ministre Alfonso Alonso. Després de gairebé deu hores de reunió, Montserrat va assenyalar en roda de premsa que no es podia «crear un finançament específic per a cada medicament».