Creixen els dubtes sobre l'origen del foc de Portugal

Una veïna rentant roba en un safareig, on va refugiar-se de l´incendi paulo cunha/efe

Amb el foc que ha destruït milers d'hectàrees al centre de Portugal sota control, el país començava ahir a avaluar els danys mentre s'aviva el debat sobre les causes i responsabilitats d'aquesta tragèdia tan gran de la seva història.

A primera hora d'ahir, les autoritats donaven per controlat el foc en Góis, l'últim focus que romania actiu del devastador incendi desfermat dissabte i que va causar 64 víctimes mortals i 254 ferits.

Amb la situació més tranquil·la al centre del país, a Lisboa es qüestionen les possibles causes del mortífer foc i les responsabilitats que comporta la tragèdia.

La Fiscalia portuguesa va confirmar que va obrir una investigació per aclarir «les causes i conseqüències de l'incendi», procés que es troba «sota secret» judicial.

La primera tesi de la Policia Judicial, comunicada diumenge, era que el foc havia estat provocat per un llamp, però el president de la Lliga dels Bombers de Portugal, Jaime Marta Soares, es va mostrar escèptic i amb «convenciment» que l'incendi es va iniciar abans.

Els dubtes al voltant del succés van portar l'oposició a defensar la creació d'una comissió tècnica independent per aclarir els fets. «És molt important que hi hagi un cabal aclariment sobre el que va passar, les seves causes i les seves conseqüències», va remarcar el cap del Govern al final d'una reunió del Consell de Ministres a la capital. El mateix Costa ja va demanar explicacions dimarts als màxims responsables de l'Institut Portuguès del Mar i l'Atmosfera, de la Guàrdia Nacional Republicana i de Protecció Civil.