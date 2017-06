Eurodiputats catalans denuncien els retards del Corredor Mediterrani

Els eurodiputats d'ERC, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé, Ramon Tremosa (PDeCAT), Ernest Urtasun (ICV), Javi López (PSC) i l'independent Francesc Gambús van denunciar a la Comissió Europea (CE) els retards en el Corredor Mediterrani.

En una carta dirigida a la comissària de Transports, Violeta Bulc, els eurodiputats avisen que «no hi ha un pla detallat a curt, mitjà o llarg termini» per desenvolupar aquesta infraestructura, tal com denuncia un informe recent del lobby pel corredor, FERRMED. En aquest sentit, els catalans reclamen que la veu de l'organització s'inclogui en totes les reunions del fòrum del corredor que organitza Brussel·les.

«Com a eurodiputats, hem estat monitoritzant el desenvolupament del Corredor Mediterrani, una infraestructura europea essencial», van recordar Terricabras, Solé, Tremosa, Gambús, Urtasun i López, que defineixen FERRMED com «l'associació líder sense ànim de lucre implicada en la millora del transport de mercaderies i la competitivitat industrial a Europa».

Els eurodiputats catalans afirmen que en l'últim informe de FERRMED es constata que «no hi ha un pla detallat a curt, mitjà o llarg termini» per desenvolupar el corredor, i avisen que el Segon Pla de Treball pel Corredor Mediter-rani també hauria de tenir en compte «les seccions transfrontereres, qüestions d'interoperabilitat, intermodalitat i capacitat». «Creiem que és essencial que la comissió, en cooperació amb tots els països implicats en el tràfic transfronterer, especialment les autoritats espanyoles i franceses, insisteixi en la creació d'un pla detallat pel desenvolupament dels diversos treballs del corredor», van dir els eurodiputats en l'escrit.