El FROB dóna suport a la Fiscalia i demana cinc anys de presó per a Rato per Bankia

El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) sol·licita cinc anys de presó per a l'expresident de Bankia Rodrigo Rato per estafa als inversors de la sortida a borsa, tot i que descarta el presumpte delicte de falsedat comptable després adherir-se als arguments de la Fiscalia Anticorrupció. El FROB secunda així l'escrit d'acusacions registrat pel Ministeri Públic, per la qual cosa demanava quatre anys de presó per a l'exvicepresident José Luis Olivas, tres anys per a l'exconseller José Manuel Fernández Norniella, i dos anys i set mesos per a l'exconseller de delegació Francisco Verdú, com exonera a la resta. En el document, a què va tenir accés Efe, el Fons els considera responsables civils directes, raó per la qual sol·licitava una indemnització per les quantitats en què resultava minvat el patrimoni tant de Bankia com de la supermatriu, BFA, com a conseqüència de les reclamacions dels afectats.