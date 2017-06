Jordi Jané afirma que hi haurà 1.500 mossos nous en tres anys

El conseller d'Interior, Jordi Jané, va anunciar ahir que la Generalitat convocarà 1.500 noves places d'agents dels Mossos d'Esquadra en tres anys, 500 dels quals aquest mateix estiu malgrat el requeriment del ministeri d'Hisenda que limita la promoció d'aquest curs a 50 efectius.

En declaracions als periodistes, Jané va afirmar que el seu departament estava estudiant jurídicament la convocatòria de les 500 places amb el ministeri d'Interior per poder garantir que no s'impugnés quan s'hagués signat la resolució.

«La convocatòria la farem, estic en contacte amb el ministeri de l'Interior per buscar la manera i estem convençuts que en pocs dies o setmanes deixarem enrere aspectes que ara poden obstaculitzar aquest procés en l'àmbit jurídic», va indicar Jané, que es va mostrar convençut que podria oficialitzar la convocatòria «aquest mateix estiu».

El conseller va remarcar que volien donar «plenes garanties als milers de persones que volien fer oposicions» per a una de les places de mosso perquè no estiguessin subjectes a una impugnació, «perquè darrere de cada instància hi ha una persona il·lusionada que vol formar part d'aquest procés». En aquest sentit, Jané va recordar que a la Junta de Seguretat de Catalunya del 2006, l'Estat i la Generalitat van situar en 18.217 la xifra d'agents necessaris per al cos de Mossos d'Esquadra, encara que de moment són 16.800 efectius.

Per aquesta raó, el conseller va anunciar la convocatòria de 500 nous mossos d'esquadra per a aquest any, 500 l'any que ve i 500 més el 2019.

«Aquests nous agents ens fan falta per a la seguretat del país, no és un tema opinable», va afirmar Jané amb referència a l'alerta pel terrorisme gihadista i al fet que els agents necessitaven una formació «molt especialitzada» abans de sortir al carrer «armats i uniformats». També el conseller va recordar que l'any passat el Govern català havia de convocar 400 nous agents de mossos però no va poder perquè el Parlament no va aprovar els pressupostos que ho preveia, cosa que sí que ha passat aquest 2017. D'altra banda, Jané va reiterar que seguia en contacte amb el ministeri de l'Interior.