May proposa que els residents europeus puguin mantenir l'estatus 5 anys

La primera ministra britànica, Theresa May, va proposar ahir als líders de la Unió Europea que els europeus amb cinc anys de residència al Regne Unit mantinguin el seu estatus d'establiment permanent un cop es materialitzi la sortida de Londres de la UE.

May, que va revelar ahir al Consell Europeu els seus plans per als ciutadans europeus que viuen al Regne Unit després del Brexit, va reiterar que la reciprocitat és vital i que les dues parts han d'acordar els termes i crear certesa com més aviat millor en les negociacions.

D'altra banda, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va afirmar que és possible revertir el Brexit si el Regne Unit vol fer marxa enrere i els Vint ho acorden, encara que va aclarir que es tracta d'una decisió «presa pels britànics». Tajani va deixar clar que el Brexit és una posició del Regne Unit, no de la UE, encara que va explicar que «és possible» aconseguir una solució per la qual el país britànic romangui al club comunitari si les dues parts estan d'acord, si bé va puntualitzar que seria necessari el vot unànime dels altres 27 estats membres.

«Personalment, no estic en contra, si el Regne Unit vol quedar-se. Per a mi seria una bona idea, però és la seva decisió», va precisar el president de l'Eurocambra en la roda de premsa posterior a la seva intervenció en la cimera davant dels caps de estat i de govern comunitaris. Va indicar que el Regne Unit és encara «part integrant» de la UE, i que fins que no es decideixi la seva sortida seguirà sent un país que té «drets i deures com tots els altres».

Quant a les negociacions entre la UE i el Regne Unit, que van començar a inicis de setmana, el president del Parlament Europeu va llançar un missatge de suport al treball del cap negociador comunitari.