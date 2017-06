Mor un nen de 10 anys ofegat en una piscina a Vilanova i la Geltrú

La piscina del Club de Tennis Vilanova, on va morir el menor

Un nen de 10 anys va morir ofegat ahir al migdia quan es banyava a la piscina del Club Tennis Vilanova mentre participava en un casal d'estiu. L'alerta va produir-se a les 12.23 hores quan van trobar el menor inconscient a l'aigua.

Al lloc es van desplaçar dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van fer maniobres de reanimació cardiopulmonar al nen però no van poder fer res per salvar-li la vida. El SEM va oferir suport psicològic tant a la família com als companys i monitors del casal.

El president del Club Tennis Vilanova, Alfons Chercoles, va atribuir l'ofegament a un accident, i va remarcar que el campus d'estiu complia la normativa i la ràtio de monitors per nen. A més, va instar la investigació policial a aclarir què va passar. Chercoles va detallar que ahir a la tarda tancarien les instal·lacions del club i que avui no hi hauria campus ni servei de piscina. Amb tot, sí que funcionaran la resta d'instal·lacions. El president del Club Tennis Vilanova espera que dilluns es pugui recuperar «la normalitat, en la mesura del possible».