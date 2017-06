Augmenten a 45 morts i 261 ferits les víctimes en un atemptat al Pakistan

Almenys 45 persones han mort i 261 han resultat ferides en una doble explosió perpetrada ahir en un mercat en les àrees tribals del nord-oest del Pakistan, segons l'últim recompte difós avui per les autoritats locals.

"La xifra de morts ha ascendit a 45 i un total de 261 ferits van ser traslladats a un hospital a Parachinar", localitat on va tenir lloc la doble explosió i capital de la regió tribal de Kurram, va afirmar a Efe un portaveu del Govern regional, Farid Ullah .

Segons el portaveu, 13 dels morts van sucumbir a les greus ferides després de ser hospitalitzats, mentre que 62 que es troben en estat "crític" van ser traslladats a un centre mèdic de la ciutat de Peshawar.

Ullah va dir que 78 dels ferits han estat donats d'alta.

En la tarda d'ahir, tot just dues hores abans que l'imam cridés a trencar el dejuni com a part del mes sagrat de Ramadà, que està a punt d'acabar, una doble explosió amb uns pocs minuts de diferència sacsejava un concorregut mercat a Parachinar.

Com passa aquests dies a tots els llocs de majoria musulmana, els habitants de Parachinar apuraven els preparatius i compres d'última hora en els basars per a la celebració el dilluns de la important festivitat d'Eid-ul-Fitr, que marca la fi del Ramadà.

En un tràgic dia per Pakistan, aquesta acció es va produir hores després que un atacant suïcida fes volar pels aires un vehicle carregat d'explosius a l'entrada d'una caserna policial a Quetta, capital de la província de Balutxistan (sud-oest).

Carregat amb entre 75 i 80 quilograms d'explosius, la furgoneta bomba va acabar amb la vida d'11 persones i va deixar ferides a altres 25, va explicar en el seu informe l'Equip de Desactivació d'Bombes del Ministeri d'Interior pakistanès.

Tot i que la violència al Pakistan ha disminuït considerablement els darrers anys arran de dues operacions militars llançades per l'Exèrcit pakistanès, les àrees tribals i Balutxistan segueixen sent les zones més castigades per la insurgència al país.

Pakistan va llançar al febrer un operatiu militar a tot el país contra els insurgents, batejat com a operació Radd-ul-Fasaad (Eliminació de la discòrdia, en àrab).

L'ofensiva és una continuació d'una altra operació que es va posar en marxa a les zones tribals al juny de 2014 i amb la qual l'Exèrcit assegura haver abatut a 3.500 insurgents, una xifra no comprovada independentment.