Decepció a Brussel·les per la proposta de May sobre ciutadania

May, ahir a Brussel·les stephanie Lecocq/efe

La proposta de la primera ministra britànica, Theresa May, sobre la situació en la qual quedaran els europeus que resideixin al Regne Unit un cop es produeixi el Brexit no ha acabat de convèncer ni les institucions europees ni els països membres. Així, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va afirmar que les propostes de May estan «per sota de les expectatives». «Hi ha el risc d'empitjorar la situació dels ciutadans», va considerar Tusk.

En tot cas, Tusk va indicar que correspondrà a l'equip negociador europeu, que encapçala l'excomissari francès Michel Barnier, «analitzar línia per línia la proposta, un cop la rebem en paper». La cancellera alemanya, Angela Merkel, va assegurar que la proposta de la primera ministra britànica és un «bon punt de partida», però no suposa un «gran avanç». Macron, que va assentir davant l'afirmació de la cancellera alemanya, va confirmar que comparteix totalment la seva opinió i va assegurar que la voluntat de París i Berlín és «coordinar-se molt estretament i tenir una sola veu comuna en les negociacions del Brexit».