Díaz: «No tinc més remei que acceptar l'oposició al tractat amb Canadà»

La presidenta andalusa, Susana Díaz, va assenyalar, preguntada per l'abstenció anunciada pel líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la ratificació del Tractat de Lliure Comerç entre la UE i Canadà (CETA), que no té «altre remei» que «acceptar» la decisió de la direcció del PSOE. «Respectaré la posició del PSOE, no tinc cap més remei que acceptar-la i respectar-la; la meva opinió la donaré al partit i no als mitjans de comunicació, els motius de l'abstenció demaneu-los a la direcció del partit», va dir Díaz en una roda de premsa amb el comissari europeu d'Afers Econòmics i Financers, Pierre Moscovici, amb qui es va reunir a Sevilla.

Moscovici, d'altra banda, va reiterar que el CETA «és un bon acord» que respecta els principis fonamentals de la UE, i va explicar que si dijous es va pronunciar sobre el canvi de posició del PSOE és «perquè la UE té un paper directe en aquest assumpte i hauria estat estrany que no hagués dit res». «No he volgut provocar cap polèmica amb ningú i no sóc aquí per provocar cap polèmica, no sóc aquí per fer una visita socialista encara que sigui socialista i no vull interferir en la vida del partit socialista», va sentenciar el comissari europeu.

Per part seva, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va assegurar que la posició del partit davant del CETA és «pròpia i autònoma», i aspira a ser una alternativa al Partit Popular per canviar dràsticament la política econòmica. Narbona va descartar que el canvi de decisió del PSOE tingui cap tipus de relació amb Units Podem, que ha anunciat el seu vot en contra.

Narbona va recordar que el document que va acompanyar la candidatura de Pedro Sánchez, que es va presentar al febrer, defensava unes polítiques que situessin el PSOE com un partit «d'esquerres amb vocació de govern», encarregat de fer «una oposició d'Estat». Narbona va afirmar que «ara mateix» la posició és d'abstenció, però que l'Executiva Federal del PSOE es reunirà dilluns, i després d'escoltar els representants dels sindicats, que són hostils al CETA, s'anunciarà la decisió final.