Els Bombers atenen 550 serveis per petits incendis durant la revetlla de Sant Joan

Els Bombers de la Generalitat han atès 550 serveis entre les 20.00h i les 00.00h d´aquest divendres, revetlla de Sant Joan. El gruix d´actuacions s´ha centrat en els incendis de vegetació, tan urbana com forestal o agrícola (un total de 306 avisos). La major part dels serveis es concentren a les comarques més properes a l´àrea metropolitana: Vallès Occidental 99, Baix Llobregat 69, Barcelonès 44 i Vallès Oriental 40).

Cal destacar també que els Bombers han hagut d´atendre 179 serveis relacionats amb incendis en zona urbana, la majoria per apagar petits focs en el mobiliari urbà, com per exemple contenidors.

Entre els serveis més rellevants els Bombers apunten un incendi de vegetació a Sitges, a sobre de la urbanització Rat Penat del nucli les Botigues de Sitges del qual s´ha rebut l´avís a les 23.17 h. A un quart de dues de la matinada els efectius desplaçats a la zona ja tenien l´incendi encerclat.

D´altra banda, a Bonastre els Bombers també treballen en un incendi de vegetació que s´ha declarat a una zona boscosa situada davant de la urbanització la Vinya de Bonastre. L´avís d´aquest incendi s´ha rebut a les 23.24 h i, a un quart de dues treballaven en l´extinció 9 dotacions terrestres.