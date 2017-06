Iceta, que serà un altre cop candidat, aposta per deixar enrere la legislatura

El líder del PSC, Miquel Iceta, que serà el candidat socialista en les pròximes eleccions catalanes, ha apostat per «deixar enrere» la legislatura actual i obrir-ne una altra amb els objectius d'aconseguir un acord amb la resta d'Espanya «per votar» i «el reconeixement de Catalunya com a nació».

L'autoritat electoral del PSC va comunicar a Iceta que era l'únic candidat a la presidència de la Generalitat quan hi hagi eleccions catalanes.

En un missatge publicat a les xarxes socials, el dirigent va expressar «alegria, orgull però també molta responsabilitat», ja que «portar la bandera de tots els socialistes en els pròxims comicis és un repte» que entranya «dificultats» en l'actual moment polític.

Iceta ha apostat per «deixar enrere aquesta legislatura, marcada per un full de ruta absolutament equivocat, unilateral i il·legal, que no porta enlloc».