Maza veu difícil augmentar les penes per atropellar ciclistes

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va explicar que per ponderar la proporcionalitat de les penes per atropellaments a ciclistes cal tenir en compte que, si bé són fets amb unes conseqüències «tristes i molt greus», en molts dels casos es produeixen per conductes imprudents sense intencionalitat. Maza es va referir a la Proposició de Llei orgànica presentada pel PP per la qual pretenen ampliar de quatre a nou anys les penes de presó per a conductors, en cas d'improcedència greu, davant dels atropellaments de ciclistes.

El fiscal general de l'Estat va recordar que aquesta és una qüestió que es planteja a escala parlamentària i, per tant, seran els grups polítics els que es pronunciaran, i alhora va reiterar que, en ser una mesura de política criminal, correspon als responsables polítics la seva decisió. Així mateix, Maza va assegurar que «s'ha criticat molt el nostre sistema perquè, per a alguns, les penes que s'imposen són lleus», però, va continuar, «cal tenir en compte també qüestions tècniques».