Almenys 146 morts al Pakistan en cremar un camió cisterna accidentat

Més de 146 persones han mort calcinades i un nombre similar han resultat ferides per l'explosió aquest diumenge d'un camió cisterna carregat de gasolina que ha bolcat i després s'ha calat foc a l'est del Pakistan, en un accident que ha endolat les celebracions per la fi del mes sagrat de Ramadà.

El lloc on a primera hora d'aquest diumenge s'ha produït, en una carretera nacional a prop de la localitat de Bahawalpur, a la província de Panjab, era hores després una pasterada de vehicles calcinats dels que encara brollava una gran fumera.

Fins allà s'havien traslladat veïns de la zona en conèixer que un camió cisterna carregat amb milers de litres de gasolina havia bolcat, vessant per l'asfalt el preuat líquid, un regal per la fi de Ramadà per a les famílies més empobrides.

No obstant això, la sort s'ha tornat en tragèdia quan la gasolina s'ha encès de manera sobtada, desencadenant una explosió que ha atrapat als presents sense que tinguessin temps d'escapar, ha dit a Efe un portaveu de la policia local, Ghulam Dastgir.

"123 persones han mort calcinades vives en el lloc i 4 han mort a l'hospital. 146 més es troben ferides, de les quals 60 es troben en estat crític", ha afirmat a Efe el comandant Baqir Hussain de l'equip de rescat desplegat a la zona.



Accidents de trànsit

Pakistan registra un dels índexs més alts del món d'accidents de trànsit a causa del pèssim estat de les carreteres, a les deficiències dels vehicles i l'escàs respecte que es té cap a les normes de circulació.