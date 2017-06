Ciutadans presentarà al Congrés una llei de gestació subrogada

El líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, va anunciar que dimarts vinent presentarà al Congrés una llei de gestació subrogada, que seria la primera a Espanya i que va definir com a «altruista i garantista». Segons aquest projecte, podran sol·licitar ser pares per aquest mètode espanyols o residents a Espanya, les dones gestants hauran de ser més grans de 25 anys i ho faran sense rebre remuneració. «Hi ha gent solidària per donar vida», va destacar Rivera, que va afegir que «els nens nascuts per gestació subrogada a altres països no poden esperar a la porta d'un registre civil» i «tampoc no hi ha dret que una família hipotequi la casa per ser pares o hagi d'anar a l'estranger», va dir.