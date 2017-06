Dos petits incendis cremen 13 hectàrees a Cambrils i Agramunt

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en l'extinció de dos petits incendis de vegetació que es van declarar cap al migdia a Agramunt i Cambrils.

En el primer dels casos, el de l'Urgell, es va originar per causes que de moment es desconeixen a la zona de La Donzell, i hi van estar treballant un total de dotze vehicles terrestres i també un helicòpter dels Bombers.

El foc va cremar aproximadament unes 10 hectàrees de vegetació, principalment de cultiu (7,2) i d'arbrat i matolls (2,8).

D'altra banda, en el segon dels focs, set dotacions dels Bombers van treballar també en un incendi a Cambrils que va afectar una zona situada entre la via del tren i el vial de Calvet, pròxima a unes cases. El foc va afectar unes 2,7 hectàrees de matolls.

Els Bombers també van donar per extingits altres incendis de poca magnitud que es van declarar durant tota la jornada a localitats com Bonastre, Esparreguera i Sitges, tots ells a la província de Barcelona.

Les condicions meteorològiques han estat la principal complicació per extingir els focs que s'han declarat els darrers dies, inclòs el de Sant Fruitós de Bages, i és que les altes temperatures, combinades amb la humitat i el vent van dificultar poder apagar abans els incendis, que estan cobrant un paper protagonista en l'inici d'aquest estiu molt calorós.