Una esllavissada deixa 120 desapareguts a Sichuan, al sud-oest de la Xina

Un llogaret va quedar sepultat i almenys 120 persones continuen desaparegudes després d'un esllavissament ocorregut per les fortes pluges a la província de Sichuan, al sud-oest de la Xina, que va esfondrar desenes de cases. Fins al moment han estat trobats quinze cossos sense vida i només tres persones han estat rescatades vives, encara que la xifra de morts podria ser considerable perquè el poble ha quedat completament sepultat. Segons experts en geologia, la possibilitat de supervivència de les persones enterrades és molt escassa.

Les intenses pluges produïdes a la zona van ser les causants d'aquesta catàstrofe i també estan dificultant les tasques de rescat.

El portaveu del govern provincial de Sichuan, Tang Limin, va informar que un equip de rescat amb més de 1.000 persones es va traslladar a la zona, amb excavadores i instruments de detecció de vida.

No obstant això, el líder de l'equip de rescat, Wang Yongbo, va explicar a la televisió oficial CCTV que per ara estan «fent servir les nostres mans i pales per cavar», eines senzilles, perquè és impossible conduir excavadores grans fins a la zona del desastre, que ha quedat molt perjudicada per l'esllavissament.