El president de Portugal insta a aclarir les causes de l'incendi «sense límits o pors»

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, va defensar que ara que el devastador incendi de Pedrógão Grande està dominat és el moment d'aclarir les causes i les responsabilitats de la tragèdia «sense límits o pors». «Ara que la fase del combat sembla que està arribant al final i que els passos per a la reconstrucció ja han començat, és el moment que, sense límits o pors, s'aclareixi el que pot haver causat o influenciat tant en els fets com en la resposta donada», va assenyalar en un article que signava a l'edició d'ahir del setmanari Expresso.

Rebelo de Sousa va afirmar que s'ha d'aclarir «tot, però tot», el que ha passat, i va demanar «convergències entre partits» de cara a aquesta fase del procés, així com per acabar les tasques de combat i accelerar la reconstrucció. «Ha passat una setmana. El president ha fet tot per crear condicions als operatius de combat al foc en clima d'unitat nacional. Entenc que la meva missió ara és garantir que tots els interrogants sobre fets i responsabilitats tinguin una resposta ràpida i exhaustiva», conclou en el seu escrit.

Durant els primers dies de la setmana, quan Pedrógão Grande encara cremava, Rebelo de Sousa va insistir que els esforços havien de centrar-se llavors en combatre el foc i donar suport a les víctimes, i que després hi hauria «tot el temps del món» per discutir causes i responsabilitats.

L'incendi de Pedrógão Grande es va iniciar durant la tarda de dissabte passat i l'últim focus va ser dominat dijous després d'arrasar desenes de milers d'hectàrees, tot i que encara no s'ha classificat com a «extint». La tragèdia ha causat 64 víctimes mortals i més de 250 ferits, segons l'últim balanç de les autoritats.

En tot cas, la Protecció Civil lusitana va admetre que des de la tarda de dissabte, quan ja cremava el devastador incendi de Pedrógão Grande, i durant quatre dies es van produir errors en el sistema de comunicacions que coordina les forces de seguretat i emergències de Portugal.

Així es recull en la resposta enviada per l'Autoritat Nacional de Protecció Civil (ANPC) de Portugal a les preguntes del primer ministre lusità, António Costa, sobre la tragèdia de Pedrógão Grande. L'ANPC reconeix que el sistema que permet la intercomunicació de les forces de seguretat i emergències del país per a la seva millor coordinació, conegut com a Siresp, va començar a fallar cap a tres quarts de vuit de dissabte, unes cinc hores després de l'inici de l' incendi, i hi va haver deficiències durant quatre dies. «Des de tres quarts de vuit del vespre del dia 17 de juny fins al dia 20 de juny es van verificar errades en la xarxa Siresp al teatre d'operacions», recull el document.

Per solucionar la situació «van ser utilitzades comunicacions de redundància», assenyala l'organisme, que va recórrer a altres sistemes que van permetre «assegurar les comunicacions associades a l'operació». Aquestes comunicacions van començar a utilitzar-se cap a dos quarts de deu de dissabte, segons la línia del temps exposada per l'ANPC.

Tot i això, reconeix que la inter-rupció de la xarxa Siresp «es va notar, sobretot pel que fa al comandament i control de les operacions, per no permetre, en el moment, el flux d'informació entre els operatius i el lloc de comandament». Després de rebre la resposta de Protecció Civil, Costa va demanar explicacions a la ministra d'Administració Interna, Constança Urbano de Sousa, sobre les errades a la xarxa Siresp.

El funcionament del Siresp la nit de la tragèdia ha estat molt qüestionat a Portugal aquesta setmana, quan s'analitza si va provocar una manca de coordinació entre les diferents autoritats que podria haver afectat la gestió de la tragèdia. Principalment, es qüestiona per què la carretera nacional A-236, en què van morir 47 persones, 30 d'elles en els seus vehicles, no va ser tancada al trànsit a temps.



El foc de Góis, extingit

D'altra banda, les autoritats portugueses ja van declarar «extingit» l'incendi de Góis, l'últim focus que va ser dominat del gran foc que va arrasar el centre del país, segons va informar el comandant de Protecció Civil Carlos Tavares. L'incendi de Pedrógão Grande, a 40 quilòmetres més al sud, encara no ha estat donat com a extingit.

Tavares va informar que el foc en Góis va ser declarat extingit al migdia i, tot i que ja no hi ha risc que es produeixin reactivacions, els mitjans es mantenen en el ter-reny per efectuar tasques de vigilància. L'incendi a Góis va ser controlat dijous a primera hora del matí.