Sis ferits a Newcastle en un atropellament múltiple a una festa de la fi del Ramadà

Sis persones han resultat ferides, entre elles dos nens, després que un cotxe envestís a una multitud que celebrava el final del mes sagrat del Ramadà a la ciutat anglesa de Newcastle, tot i que la policia ha aclarit que els primers indicis no apunten que es tracti d'un incident terrorista.



L'incident ha tingut lloc al voltant de les 9.15 (hora local) al costat d'un centre esportiu on es celebrava l'Eid al Fitr. Centenars de persones havien acudit a aquest acte, que s'ha vist sacsejat per un atropellament a la zona de l'aparcament, segons la cadena BBC.



Una dona de 42 anys ha estat detinguda després d'aquest incident. Un testimoni ha relatat que la dona "estava sortint de l'aparcament i ha accelerat de cop i volta contra una multitud", mentre que la policia no ha donat detalls del que podria haver passat.





The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd — Harris (@MrHarrisAhmed) June 25, 2017

Els primers indicis descarten que es tracti d'un atac com el perpetrat dilluns contra un grup de fidels musulmans que sortia d'una mesquita a Finsbury Park, Londres. Una persona va morir i 11 van resultar ferides en ser envestides per una furgoneta conduïda pel britànic Darren Osborne, que ha estat acusat de terrorisme.