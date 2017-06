Cs critica que el Govern «s'aferri» a l'editorial del NYT i reclama que escolti els líders mundials

La diputada de Ciutadans Lorena Roldán va dir que l'editorial de The New York Times defensant que Espanya hauria de permetre el referèndum és «una opinió més» i va constatar que a escala internacional el procés català és un «fracàs».

En una atenció als mitjans, Roldán va criticar aquells que volen «aferrar-se» a l'opinió d'un diari, quan va assegurar que el que hauria de fer el «tripartit separatista» -PDeCAT, ERC i CUP- és «estar més pendent del que diuen líders mundials com Obama o Macron, les resolucions europees i les constitucions alemanya o americana». La diputada va afirmar que tant el President Carles Puigdemont com el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, han fet una gira internacional per explicar el referèndum arreu i «no els ha rebut ningú» i no han aconseguit «cap tipus de reconeixement internacional».

La diputada va criticar que el Govern «no tingui problemes» per trobar dates per parlar del referèndum, en al·lusió al proper 4 de juliol, quan es donaran els detalls de la consulta, i en canvi sí que en tinguin, segons ella, per trobar dies per parlar de corrupció o les obres de la línia 9 del Metro.

Per això, va tornar a reclamar convocar eleccions autonòmiques per formar un govern alternatiu «que pugui gestionar el postprocés» i la «frustració» dels catalans independentistes a qui el Govern ha «venut fum».