El detingut per matar el seu cunyat a Lleida diu que la víctima tenia deutes

L'empresari carni Josep Puiggròs, acusat de matar el seu cunyat la setmana passada a Lleida, va declarar davant del jutge que la víctima tenia deutes amb prestadors. Segons fonts pròximes al cas, d'aquesta manera el detingut va intentar eludir les proves que el vinculen amb el cas i va assegurar que la víctima havia demanat diners a prestadors que encara no havia tornat. Això no obstant, Puiggròs sí que va reconèixer que dilluns passat va estar a Barcelona encara que, segons ell, per assumptes financers.

La dona del difunt i germana de l'acusat va ser qui va denunciar la desaparició dimarts passat, després que el seu marit no passés la nit a casa. Des d'un primer moment es va sospitar de Josep Puiggròs i va ser dimecres quan se'l va detenir després de trobar casquets de bala en l'obrador que l'empresari té a la localitat de Torre-Serona.

El cadàver del cunyat va ser trobat divendres en avançat estat de descomposició dins del maleter del seu propi cotxe al barri d'Hostafrancs de Barcelona. La forta pudor i una taca de sang a terra van delatar el succés.

Dissabte, el jutge de guàrdia de Lleida va decretar presó preventiva sense fiança per a l'acusat. El cas es manté obert i les investigacions segueixen el seu curs.