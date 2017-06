Ferit greu un operari en caure pel forat del muntacàrregues des d'un setè pis

Un operari ha resultat ferit greu en caure aquest dilluns al matí des d'un setè pis en un edifici en obres, situat al número 21 de l'avinguda de Balmes de la ciutat de Lleida. L'accident ha tingut lloc poc abans de les 9 hores quan l'home, per causes s'estan investigant, s'ha precipitat al buit pel forat del muntacàrregues de l'edifici, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. En un primer moment l'home, de 55 anys, ha perdut la consciència però finalment ha estat traslladat conscient en ambulància a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on ha ingressat a l'UCI. Han treballat en el succés quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra i dues dels Bombers de la Generalitat, a més d'una ambulància del SEM.