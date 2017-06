El jutjat condemna el PP a pagar 568.511 euros a Fira València pel congrés del 2008

El jutjat de primera instància número 1 de Madrid ha condemnat el Partit Popular a abonar 568.511 euros a Fira de València per la cessió del recinte firal el mes de juny del 2008 per a la celebració del congrés nacional, que va finalitzar amb l'elecció de Mariano Rajoy com a president. Segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià, en la sentència queda acreditat que va existir un contracte verbal entre les parts, sense que sigui necessari el contracte escrit, que va establir les condicions de l'acord conforme a l'article 1262 del Codi Civil en relació tant a l'espai objecte d'ocupació com a cadascun dels serveis accessoris que van ser afegits al pressupost inicial.

La decisió judicial va en contra de l'opinió del PP, que defensava que l'abonament de l'espai i els subministraments necessaris per dur endavant l'esdeveniment (entre altres, els de neteja, metges, de seguretat o logístics) quedaven saldats amb la publicitat que obtenia Fira de València en celebrar-se a les seves instal€lacions la convenció política.

El jutge estableix que la formació "està obligada a pagar per l'espai i els serveis que va utilitzar, sense que pugui acceptar-se en cap cas, tal com sosté, que la pretesa manca de concreció o d'acceptació li permetin haver utilitzat aquest espai i aquests serveis sense pagar res a canvi ".

La sentència estima íntegrament la demanda de Fira de València i descarta les al€legacions del PP respecte al fet que el nombre de metres quadrats ocupats va ser menor que el que apareix a la factura o que no han de facturar els subministraments. Contra aquesta sentència cap recurs d'apel€lació davant l'Audiència Provincial de Madrid.