Londres avisa que no té la «certesa» de poder arribar a un acord amb la UE pel Brexit

El ministre britànic per al Brexit, David Davis, va assegurar que està «bastant segur» però no té «la certesa» de poder arribar a un acord comercial amb la Unió Europea (UE) per a la sortida del Regne Unit del bloc. En una entrevista a El Programa d'Andrew Marr de la BBC, el presentador li va preguntar si estava segur que es signaria un acord. «N'estic bastant segur, encara que no ho estic al cent per cent; un mai pot estar-ho, això és una negociació», va respondre el ministre. Quan Marr li va recordar que anteriorment havia «garantit» que s'arribarà a un pacte, Davis va incidir que la situació és imprevisible.

«Podem estar segurs que hi haurà un acord, però, si serà l'acord que vull, que és el de lliure comerç, l'acord duaner i tota la resta..., n'estic bastant segur, però no tinc la certesa», va manifestar. Davant la possibilitat que no s'arribi a cap acord, va afirmar que això «seria millor que un acord de càstig» imposat per la UE.