Villarejo: «alguns polítics han provat d'utilitzar la policia amb finalitats polítiques»

L'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo ha negat que existeixi l'operació Catalunya. Amb tot, en una entrevista difosa aquest diumenge al programa 'Salvados' ha reconegut que "alguns polítics han provat d'utilitzar la policia amb finalitats polítiques" i ha assenyalat l'exdirector de la policia espanyola Ignacio Cosidó; el director del CNI, Félix Sanz; i també María Pico, cap del gabinet de la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.

Durant el programa s'ha difós una gravació inèdita entre Villarejo i l'empresari Javier de la Rosa on asseguren que, durant el registre a la casa de Fèlix Millet, Artur Mas, va trucar l'exmàxim responsable del Palau, cosa que l'expresident de la Generalitat nega.

Villarejo ha assegurat que no entén què és l'operació Catalunya però ha reconegut que al cap de poc temps que guanyés el PP per majoria absoluta va traslladar-se a Catalunya per investigar el cas de la família Pujol. "Un grup d'empresaris feia temps que es queixava i tenia indicis de corrupció, i vaig venir per convèncer aquesta gent per denunciar", ha detallat.

La xarxa policial, segons Villarejo, tenia també "la missió d'esborrar determinades coses i protegir gent que estava sent investigada". Entre els casos a tapar ha citat els relacionats amb l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González.